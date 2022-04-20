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ДБР розслідуватиме антиукраїнські дії екснардепа Киви

20/04/2022 13:21

Суд дозволив проводити заочне розслідування щодо колишнього народного депутата Іллі Киви за підозрою у державній зраді.

Про це вранці в середу, 20 квітня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Раніше Киві було повідомлено про підозру в державній зраді та порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.

“Слідством ДБР зокрема встановлено, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни. Зараз тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оголосила про підозру тоді ще нардепу Іллі Киві.
Він послідовно підтримував політику Путіна та підігрував російській пропаганді. А вночі 24 лютого, коли починалося вторгнення військ РФ, Кива заявив, що “українському народу потрібне звільнення”, а “українці, білоруси, росіяни – це один народ”.
15 березня парламент позбавив Киву мандата народного депутата.

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Україна

ДБР розслідуватиме антиукраїнські дії екснардепа Киви

Суд дозволив проводити заочне розслідування щодо колишнього народного депутата Іллі Киви за підозрою у державній зраді. Про це вранці в середу, 20 квітня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. Раніше...

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