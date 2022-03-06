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Венедіктова оголосила підозру нардепу Киві

06/03/2022 16:13

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру за двома статтями КК нардепу від проросійської партії “ОПЗЖ” Іллі Киві, який зараз перебуває за кордоном.

Про це Венедіктова повідомила в неділю, 6 березня, у фейсбуці.

“Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде”, – ідеться в дописі очільниці ОГП.

“На основі зібраних доказів вважаю, що ви своїми діями і висловлюваннями заподіяли колосальну шкоду державі Україна. Ви зробили все від вас залежне, щоб «запросити» в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків”, – написала Венедіктова.

“Все це ви зробили даремно і марно – нічого не вийде ні у вас, ні у ваших кураторів. Але дізнаєтесь ви про це зі ЗМІ в спеціально відведений час для перегляду телевізора, якщо суд вважатиме доводи прокурорів переконливими”, – додала вона.

“Ілля Володимирович, це не емоція. Я перелічила факти. Я в своєму праві так вважати на посаді українського прокурора. Як Генеральний прокурор я реалізовую своє право перевести вас у статус підозрюваної особи”, – наголосила Венедіктова.

Як відомо, Ілля Кива нещодавно перебував в Іспанії. Він послідовно підтримував політику Путіна та підігрував російській пропаганді. А вночі 24 лютого, коли починалося вторгнення військ РФ, Кива заявив, що “українському народу потрібне звільнення”, а “українці, білоруси, росіяни – це один народ”.
Після цього частина “Опозиційної платформи – За життя” ініціювала виключення Киви з фракції.

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Україна

Венедіктова оголосила підозру нардепу Киві

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру за двома статтями КК нардепу від проросійської партії “ОПЗЖ” Іллі Киві, який зараз перебуває за кордоном. Про це Венедіктова повідомила в неділю,...

Війна з Росією

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