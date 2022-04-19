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Україна відкрила кримінальні справи проти трьох російських шахістів і президента ФІДЕ

19/04/2022 13:39
В Україні проти трьох шахістів рф і президента ФІДЕ (Міжнародної шахової федерації) порушили кримінальні справи через заклики до війни та посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє у вівторок, 19 квітня, Верховна Рада з посиланням на Спортивний комітет України.

«За фактами поширення громадянами рф Анатолієм Карповим, Сергієм Карякіним, Сергієм Шиповим і Аркадієм Дворковичем (президент ФІДЕ) закликів до війни та посягання на територіальну цілісність України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України розпочато кримінальне провадження», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області та наразі триває.

Як повідомлялося, Наглядова рада Федерації шахів росії проголосувала за вступ організації до складу Азійської шахової федерації.

Рішення ухвалено на тлі обмежень, які запроваджуються щодо російських спортсменів у зв’язку з повномасштабним збройним вторгненням росії в Україну. Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) усунула збірну росії від участі у змаганнях під своєю егідою. При цьому російські шахісти можуть виступати в особистих турнірах, але лише в нейтральному статусі – без прапора та гімну країни.

Виконавчий директор Федерації шахів росії Олександр Ткачов повідомляв, що «участь росіян у європейських змаганнях тепер є вкрай складним процесом, технічно та фізично», тому й буде подано заявку на перехід до азійської федерації. У ФІДЕ вже заявили, що не заперечують.

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Україна

Україна відкрила кримінальні справи проти трьох російських шахістів і президента ФІДЕ

В Україні проти трьох шахістів рф і президента ФІДЕ (Міжнародної шахової федерації) порушили кримінальні справи через заклики до війни та посягання на територіальну цілісність України. Про це повідомляє у...

Війна з Росією

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