“Шахтар” вийшов на матч із “Фенербахче” у футболках із фото 4-річної мешканки Маріуполя

“Шахтар” вийшов на благодійну гру з турецьким “Фенербахче” у футболках із зображенням чотирирічної дівчинки Аліси, яка перебуває у бомбосховищі в Маріуполі Донецької області.

Про це ввечері у вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба ФК “Шахтар”.

“Сьогоднішня благодійна гра – можливість показати через історію Аліси весь жах війни. Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху й веселощів. Спільними зусиллями ми повинні повернути мир в Україну. Аліса хоче повернутися додому. Так само як і мільйони українських дітей. І ми віримо, що так і буде”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок воєнної агресії Росії на території України загинули щонайменше 205 дітей.

Станом на 87-му хвилину зустрічі у Стамбулі, “Фенербахче” виграє у “Шахтаря” з рахунком 1:0.

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