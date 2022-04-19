СБУ нейтралізувала групу “сплячих” агентів ФСБ у Дніпрі

Служба безпеки України нейтралізувала у Дніпрі групу “сплячих агентів” російських спецслужб.
Про це вдень у вівторок, 19 квітня, поінформував пресцентр СБУ.
Диверсійна група ворожих агентів складалася із трьох мешканців Дніпра.
Під кураторством російських спецслужб вони вели в регіоні диверсійну та розвідувальну діяльність.
Агенти повідомили слідству, що група була сформована ще у 2015 році та одразу “законсервована”.
Інколи вони виконували окремі доручення ФСБ.
“А нещодавно ворог активізував їхню роботу та віддав наказ посилено стежити за об’єктами критичної та військової інфраструктури, а також підпалити приміщення патріотичних громадських організацій для формування у росЗМІ вигідної «картинки»”, – йдеться в повідомленні.
Серед останніх завдань диверсантів – проникнути до лав місцевої Тероборони і здобути дані про функціонування штабів Національної гвардії та ЗСУ. Попри легенду, СБУ вчасно їх викрила.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 55 – 19.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!