СБУ нейтралізувала групу “сплячих” агентів ФСБ у Дніпрі

Служба безпеки України нейтралізувала у Дніпрі групу “сплячих агентів” російських спецслужб.

Про це вдень у вівторок, 19 квітня, поінформував пресцентр СБУ.

Диверсійна група ворожих агентів складалася із трьох мешканців Дніпра.

Під кураторством російських спецслужб вони вели в регіоні диверсійну та розвідувальну діяльність.

Агенти повідомили слідству, що група була сформована ще у 2015 році та одразу “законсервована”.

Інколи вони виконували окремі доручення ФСБ.

“А нещодавно ворог активізував їхню роботу та віддав наказ посилено стежити за об’єктами критичної та військової інфраструктури, а також підпалити приміщення патріотичних громадських організацій для формування у росЗМІ вигідної «картинки»”, – йдеться в повідомленні.

Серед останніх завдань диверсантів – проникнути до лав місцевої Тероборони і здобути дані про функціонування штабів Національної гвардії та ЗСУ. Попри легенду, СБУ вчасно їх викрила.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 55 – 19.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ