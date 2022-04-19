Інтенсивність вогню на сході значно зросла, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про зростання інтенсивності бойових дій на сході України та заявив, що якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, то вже завершили б цю війну.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні у вівторок, 19 квітня.

“Інтенсивність вогню російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі, у Дніпропетровській області значно зросла. Вони так само, як і раніше, вважають для себе нормальними мішенями звичайну житлову інфраструктуру. Російська армія в цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську та нелюдську армію світу”, – зазначив президент.

За його словами, ситуація в заблокованому Маріуполі “залишається без змін – максимально жорсткою”.

“На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов’язаний із Росією. Коли буде вирішуватися ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв’язуватися з Російською Федерацією”, – заявив Зеленський.

“Зараз на території нашої держави та в прикордонних районах Росії зосереджена фактично вся боєздатна частина армії окупантів. Вони зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне з нами воювати.

Тому в цьому протистоянні, в цій обороні ми перед очима всього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою чи третьою за потужністю. І те, як міцно тримаються наші Збройні Сили, те, як сміливо захищається весь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської.

Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та в мудрості цілком очевидна”, – сказав Зеленський.

Він розповів, що мав сьогодні розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. “домовилися про більше постачання важких озброєнь, зокрема бронетехніки”.

“Також говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, про оборонні, фінансові та гуманітарні потреби України. Прискорюємо процедури, щоб Україна якнайшвидше рухалась у європейській інтеграції”, – зазначив глава держави.

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