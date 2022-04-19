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Інтенсивність вогню на сході значно зросла, – Зеленський

19/04/2022 23:32

Президент Володимир Зеленський заявив про зростання інтенсивності бойових дій на сході України та заявив, що якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, то вже завершили б цю війну.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні у вівторок, 19 квітня.

“Інтенсивність вогню російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі, у Дніпропетровській області значно зросла. Вони так само, як і раніше, вважають для себе нормальними мішенями звичайну житлову інфраструктуру. Російська армія в цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську та нелюдську армію світу”, – зазначив президент.

За його словами, ситуація в заблокованому Маріуполі “залишається без змін – максимально жорсткою”.

“На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов’язаний із Росією. Коли буде вирішуватися ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв’язуватися з Російською Федерацією”, – заявив Зеленський.

“Зараз на території нашої держави та в прикордонних районах Росії зосереджена фактично вся боєздатна частина армії окупантів. Вони зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне з нами воювати.

Тому в цьому протистоянні, в цій обороні ми перед очима всього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою чи третьою за потужністю. І те, як міцно тримаються наші Збройні Сили, те, як сміливо захищається весь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської.

Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та в мудрості цілком очевидна”, – сказав Зеленський.

Він розповів, що мав сьогодні розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. “домовилися про більше постачання важких озброєнь, зокрема бронетехніки”.

“Також говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, про оборонні, фінансові та гуманітарні потреби України. Прискорюємо процедури, щоб Україна якнайшвидше рухалась у європейській інтеграції”, – зазначив глава держави.

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Україна

Інтенсивність вогню на сході значно зросла, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про зростання інтенсивності бойових дій на сході України та заявив, що якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, то вже завершили б...

Війна з Росією

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