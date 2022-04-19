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“Місто – суцільна рана”: з’явилася мапа будівель Маріуполя, пошкоджених російськими бомбардуваннями

19/04/2022 21:38

Американське видання The Wall Street Journal опублікувало мапу будівель Маріуполя Донецької області, які були пошкоджені внаслідок російських бомбардувань.

Як передає “Новинарня“, карта була оприлюднена в матеріалі “Понад місяць боїв: більша частина Маріуполя зруйнована” від 17 квітня.

Вона створювалася з допомогою аналізу супутникових знімків, проведеного компанією Masae Analytics.

“Примітка: період спостереження за руйнуваннями – із 20 лютого по 5 квітня”, – зазначається в тексті.

Протягом двох останній тижнів Маріуполь зазнав численних атак російських окупантів, тому сьогодні ця мапа має ще “кривавіший” вигляд.

Українська журналістка Наталія Нагорна прокоментувала її віршем:

“Це місто – суцільна рана,
Це місто кровить якнайдужче.
Це місто ховати зарано.
Тримайся і бийся, друже”.

Як відомо, Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

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