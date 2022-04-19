“Місто – суцільна рана”: з’явилася мапа будівель Маріуполя, пошкоджених російськими бомбардуваннями

Американське видання The Wall Street Journal опублікувало мапу будівель Маріуполя Донецької області, які були пошкоджені внаслідок російських бомбардувань.
Як передає “Новинарня“, карта була оприлюднена в матеріалі “Понад місяць боїв: більша частина Маріуполя зруйнована” від 17 квітня.
Вона створювалася з допомогою аналізу супутникових знімків, проведеного компанією Masae Analytics.
“Примітка: період спостереження за руйнуваннями – із 20 лютого по 5 квітня”, – зазначається в тексті.
Протягом двох останній тижнів Маріуполь зазнав численних атак російських окупантів, тому сьогодні ця мапа має ще “кривавіший” вигляд.
Українська журналістка Наталія Нагорна прокоментувала її віршем:
“Це місто – суцільна рана,
Це місто кровить якнайдужче.
Це місто ховати зарано.
Тримайся і бийся, друже”.
Як відомо, Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 55 – 19.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!