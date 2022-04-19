30-та бригада показала відео із ефектним знищенням ворожої техніки

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького показала відео із ефектним знищенням ворожої техніки.
Матеріал опублікувала пресслужба військової частини у понеділок, 18 квітня.
“Гнатимемо ворогів зі своєї землі!”, – підписали відео у 30 омбр.
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