30-та бригада показала відео із ефектним знищенням ворожої техніки

​В Україні тимчасово обмежили масове використання Starlink

В Україні поки що обмежили масове використання терміналів Starlink для доступу в мережу від компанії SpaceX. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили у вівторок, 19 квітня, в Держспецзв’язку. У службі кажуть...