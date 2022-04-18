У Стоянці відкрили міст і розблокували трасу Київ-Житомир

У селі Стоянка Києво-Святошинського району відкрили тимчасовий міст, що дозволило розблокувати рух транспорту між Києвом і Житомиром.

“Тимчасовий міст у Стоянці відкрито. Розблоковано рух між Києвом та Житомиром. Працюємо 24/7, щоб усі змогли якнайшвидше повернутись додому”, – зазначив Тимошенко.

Водночас міністр інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці поінформував, що зранку поблизу Стоянки автівки рушили новозбудованою тимчасовою переправою через річку Ірпінь, працює вона й у напрямку Житомира і Києва.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 54 – 18.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ