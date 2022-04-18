У Стоянці відкрили міст і розблокували трасу Київ-Житомир

“Тимчасовий міст у Стоянці відкрито. Розблоковано рух між Києвом та Житомиром. Працюємо 24/7, щоб усі змогли якнайшвидше повернутись додому”, – зазначив Тимошенко.
Водночас міністр інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці поінформував, що зранку поблизу Стоянки автівки рушили новозбудованою тимчасовою переправою через річку Ірпінь, працює вона й у напрямку Житомира і Києва.
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