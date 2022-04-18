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У Севастополі поховали капітана корабля РФ “Цезарь Куников”, який горів у порту Бедянська

18/04/2022 20:03

 

Олександр Чирва

У тимчасово окупованому Севастополі поховали командира великого десантного корабля ЧФ РФ “Цезарь Куников”, капітана 3-го рангу Олександра Чирву.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі “губернатор” окупованого Росією Севастополя Михайло Развожаєв.

“Сьогодні ми попрощалися із севастопольцем Олександром Григоровичем Чирвою. Командир великого десантного корабля “Цезарь Куников” 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту, капітан 3-го рангу”, — зазначається в повідомленні.

Чирва народився в Севастополі. Закінчив філіал Військово-морського інституту радіоелектроніки імені А. С. Попова. Був задіяний у війні в Сирії у 2015-2016 роках.

Як відомо, ВДК “Цезарь Куников” отримав пошкодження  у порту тимчасово окупованого Бердянська вранці 24 березня, коли там же був потоплений ВДК “Саратов”. “Цезарь Куников” та ще один російський корабель, “Новочеркасск” тоді швидко втекли з порту, причому один з них – із сильним загорянням, а другий – також із задимленням.

При цьому, як написав очільник окупаційної влади Севастополя Развожаєв, капітан “Цезаря Куникова” “помер від ран, отриманих у бою на материковій частині України”.

Невдовзі він виправив цю фразу, яка тепер звучить так: “Олександр Чирва помер від ран, отриманих у бою з неонацистами в Україні”.

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Україна

У Севастополі поховали капітана корабля РФ “Цезарь Куников”, який горів у порту Бедянська

  У тимчасово окупованому Севастополі поховали командира великого десантного корабля ЧФ РФ “Цезарь Куников”, капітана 3-го рангу Олександра Чирву. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі “губернатор” окупованого Росією Севастополя...

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