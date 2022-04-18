Росіяни завдали удару по Очакову із РСЗВ “Ураган”

Російська армія завдала ракетного удару по Миколаївщині (ракету знищила ППО) та обстріляла Очаків системами залпового вогню “Ураган”.
Про це повідомили в пресслужбі оперативного командування “Південь” у понеділок, 18 квітня.
За їхніми словами, зафіксовано влучання в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає.
“Готуючись до референдуму в Херсоні, ворог підтягує техніку і сили, крім відверто брехливої агітації, планує провокативні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних сил України і створенні негативного іміджу української влади”, – зазначили в ОК “Південь”.
Також зазначається, що ворожий флот продовжує блокувати судноплавство в Чорному морі та тиснути загрозами ракетних ударів.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 54 – 18.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!