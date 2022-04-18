Росіяни завдали удару по Очакову із РСЗВ “Ураган”

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Російська армія завдала ракетного удару по Миколаївщині (ракету знищила ППО) та обстріляла Очаків системами залпового вогню “Ураган”.

Про це повідомили в пресслужбі оперативного командування “Південь” у понеділок, 18 квітня.

За їхніми словами, зафіксовано влучання в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає.

“Готуючись до референдуму в Херсоні, ворог підтягує техніку і сили, крім відверто брехливої агітації, планує провокативні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних сил України і створенні негативного іміджу української влади”, – зазначили в ОК “Південь”.

Також зазначається, що ворожий флот продовжує блокувати судноплавство в Чорному морі та тиснути загрозами ракетних ударів.

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