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Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. зібрали $800 тисяч для фонду “Повернись живим”

17/04/2022 19:08

Українська студія GSC Game World, яка є розробником популярної комп’ютерної гри  S.T.A.L.K.E.R., зібрала 800 тисяч доларів для фонду “Повернись живим”.

“Благодійний розпродаж ігор GSC Game World завершено. Разом з вами нам вдалося зібрати понад 800 000 доларів. Дякуємо! Після сплати податків та комісій всі кошти будуть передані до Благодійного фонду “Повернись живим“, – зазначається на офіційній сторінці компанії у твітері.

Кошти були зібрані на благодійному розпродажі ігор, який тривав з 4 по 11 квітня.

“Ми це будемо пам’ятати. Завжди”, – наголосили автори “Сталкера”.

Один із постерів, які GSC Game World використовували для збору коштів на допомогу ЗСУ

Як писала “Новинарня“, в січні GSC Game World повідомила про перенесення релізу дуже очікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl з квітня на грудень 2022 року.

Це спричинило великий резонанс серед геймерів з усього світу. Пов’язавши затримку з можливим вторгненням Росії (про що тоді активно попереджали західні розвідки), фанати гри грозилися масово їхати воювати за Україну, щоб пришвидшити перемогу українського війська і, відповідно, вихід продовження улюбленої гри.

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