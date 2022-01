Через перенесення релізу гри “Сталкер 2” геймери з усього світу збирають “добровольчі батальйони”, щоб захищати Україну від РФ

Новина про перенесення релізу очікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 спричинила пожвавлення інтересу геймерської спільноти до ситуації в Україні: пов’язавши затримку з імовірним вторгненням російських військ, геймери з різних куточків світу висловлюють готовність допомогти українській армії відбити атаку.

Повідомлення про те, що реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl відбудеться 8 грудня 2022 року, з’явилося на офіційній сторінці української компанії-розробника цієї гри GSC Game World у твітері.

Раніше вихід гри обіцяли у квітні, тож це повідомлення неабияк засмутило геймерів. І хоча розробники пояснили затримку необхідністю “довести гру до належного стану”, деякі користувачі соцмереж пов’язали це з можливим вторгненням Росії в Україну, де розташована “штаб-квартира” GSC Game World.

Заговорили й про те, що якщо повномасштабний наступ РФ таки відбудеться, реліз буде скасовано в принципі.

“Так, що мені зробити, щоб приєднатися до української армії, і чи потрібно брати власну зброю і спорядження?” – написав блогер @AetiusRF.

Alright how do I join the Ukrainian army and do I get to bring my own guns and gear or no pic.twitter.com/KAEipjnbM7

— Aetius (@AetiusRF) January 19, 2022