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Через перенесення релізу гри “Сталкер 2” геймери з усього світу збирають “добровольчі батальйони”, щоб захищати Україну від РФ

20/01/2022 17:58

Новина про перенесення релізу очікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 спричинила пожвавлення інтересу геймерської спільноти до ситуації в Україні: пов’язавши затримку з імовірним вторгненням російських військ, геймери з різних куточків світу висловлюють готовність допомогти українській армії відбити атаку.

Повідомлення про те, що реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl відбудеться 8 грудня 2022 року, з’явилося на офіційній сторінці української компанії-розробника цієї гри GSC Game World у твітері.

Раніше вихід гри обіцяли у квітні, тож це повідомлення неабияк засмутило геймерів. І хоча розробники пояснили затримку необхідністю “довести гру до належного стану”, деякі користувачі соцмереж пов’язали це з можливим вторгненням Росії в Україну, де розташована “штаб-квартира” GSC Game World.

Заговорили й про те, що якщо повномасштабний наступ РФ таки відбудеться, реліз буде скасовано в принципі.

“Так, що мені зробити, щоб приєднатися до української армії, і чи потрібно брати власну зброю і спорядження?” – написав блогер @AetiusRF.

Це повідомлення швидко почали коментувати й поширювати однодумці з усього світу, які напівжартома (а дехто вже й напівсерйозно) обговорюють можливість поїхати добровольцями захищати Україну від російського вторгнення.

Серед численних поширень допису є й реальні поради від українських блогерів – для тих, хто справді хоче приєднатися до ЗСУ.

А дехто попереджає, що якщо вихід гри скасують через вторгнення, то російські геймери першими повстануть проти Кремля.

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