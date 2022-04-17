Прокуратура повідомила про підозру “гауляйтеру” Нової Каховки Володимиру Леонтьєву

Прокурори та слідчі поліції Подільського району Києва за матеріалами ДЗНД СБУ повідомили про підозру мешканцю столиці, який пішов на співпрацю з російськими загарбниками та очолив окупаційну адміністрацію міста Нова Каховка на Херсонщині.

Про це в неділю, 17 квітня, інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

“Слідством встановлено, що підозрюваний, в умовах воєнного стану, 02.04.2022 прийняв пропозицію представників збройних сил російської федерації та був проголошений керівником тимчасово цивільної адміністрації м. Нова Каховка Херсонської області. У подальшому чоловік неодноразово публічно закликав жителів даного населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора”, – розповіли в прокуратурі.

Крім того, зазначається, що підозрюваний у соцмережах публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади та заявляв про необхідність налагодження зв’язків з державою-агресором.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 та ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораціонізм).

Чоловіка підозрюють “у вчиненні публічних закликів до співпраці зі збройними формуваннями держави-агресора та у зайнятті посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території”.

Про розслідування цих фактів інформує Служба безпеки України.

“Гауляйтер” Нової Каховки

Колаборант, за якого взялися СБУ і прокуратура – Володимир Леонтьєв, скандально відомий підприємець, який із перших днів окупації співпрацював із російськими силовиками в Новій Каховці.

Свого часу він працював фінансовим директором та заступником генерального директора в каховській компанії “Чумак”, приятелював з тодішнім її співвласником Карлом Стуреном. Також Леонтьєва знали як одного з представників каховської філії ТОВ “Уніфер” (Unifer), керівника ТОВ “Уніфер Смарт Рейн”, одного з керівників новокаховського заводу будматеріалів №1.

9 березня Леонтьєв заходив до будівлі Каховської міськради разом з окупаційними військами та місцевим кримінальним авторитетом Віталієм Єфименком (кличка “Єфім”), який пообіцяв розправи над проукраїнськими місцевими мешканцями.

Як пише “Центр журналістських розслідувань”, ще до “призначення” Леонтьєва у місті почалися репресії проти журналістів. Першим у всій області у полон був захоплений Олег Батурін, журналіст видання “Новий день” і автор розслідувань “ЦЖР”. Його відпустили після восьми діб незаконного ув’язнення і катувань. Батурін заявив, що за його викраденням стоїть саме Леонтьєв.

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