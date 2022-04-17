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Окупанти намагаються відірвати відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом ОРДЛО, – Зеленський

17/04/2022 23:54

Російські загарбники намагаються перетворити окуповану Херсонську й Запорізькі області на щось подібне до ОРДЛО з маріонетковою владою.

Про це у вечірньому зверненні в неділю, 17 квітня, заявив президент Володимир Зеленський.

“Окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих “ДНР” і “ЛНР”. Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської і Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем”, – сказав глава держави.

“Демократичний світ повинен відреагувати на те, що окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях. Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та усіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів. Крадуть гроші, направлені на виплату пенсій. Блокують та крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду”, – заявив також Зеленський.

Нагадаємо, Херсон залишається єдиним обласним центром, який російські війська змогли взяти з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.
У квітні Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти намагаються з боями вийти на адмінкордони Херсонської області.

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Україна

Окупанти намагаються відірвати відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом ОРДЛО, – Зеленський

Російські загарбники намагаються перетворити окуповану Херсонську й Запорізькі області на щось подібне до ОРДЛО з маріонетковою владою. Про це у вечірньому зверненні в неділю, 17 квітня, заявив президент Володимир...

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