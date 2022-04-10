Окупанти все ще готують “референдум за ХерНР” та проводять обшуки

Мелітополь. Окупанти пересуваються вулицями міста. Квітень 2022 року. Фото: RFL/RL

На півдні України російські окупанти продовжують готувати “референдум за ХерНР” та обшукують місцеве населення для виявлення причетності да ЗС України та інших силових структур.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 10 квітня.

“У місті Нова Каховка на Херсонщині окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого “референдуму щодо створення “Херсонської народної республіки”, – сказано в повідомленні.

За цими даними, в населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси харчових продуктів. Проводять допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО/ООС.

Також у ГШ розповіли, що у зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Водночас, в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців ЗС РФ, у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється.

Особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.

Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території Росії (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

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