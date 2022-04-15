РФ зупиняє виробництво танків через брак коштів і комплектуючих, – ГУР

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Російський Уралвагонзавод, який виробляє основний для РФ танк Т-72, намагається подолати спричинену санкціями кризу. Серед проблем – збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, здорожчання цін на матеріали та комплектуючі (зокрема, броньовану сталь).

Усе це значно ускладнило виробництво більшості видів військової техніки, повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони в п’ятницю, 15 квітня.

“Попри широко розрекламоване «імпортозаміщення», РФ не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без постачань імпортних комплектуючих”, – зазначили в ГУР.

Завод вимушений шукати розв’язання фінансових проблем, у тому числі вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами. Зупиняється виробництво нової техніки, зокрема танків Т-90 і Т-14 (Армата).

Основним напрямком роботи заводу тепер є ремонт пошкодженої у війні проти України техніки.

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