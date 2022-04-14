Боєць Руху опору ліквідував за раз 12 росіян та майже впритул розстріляв окупантів на броні, – ГУР

Фото пресслужби ГУР МОУ

У Головному управління розвідки Міноборони України розповіли про бійця Руху опору, який у Київській області ліквідував протягом одного бою 12 росіян та майже впритул розстріляв окупантів, котрі рухалися на броньованій техніці.

Історію опублікувала пресслужба ГУР у четвер, 14 квітня.

Позивний у бійця – “Вовк”.

Після входження окупаційних військ чоловік надавав точну інформацію щодо дислокації ворога на окупованій території.

“Маючи власну спортивну та мисливську зброю провів декілька вилазок у тилу ворога. Як результат – ліквідовано 12 військовослужбовців противника, які були залучені до бойового патрулювання та охорони поблизу місцевого храму УПЦ МП, що використовувався як опорний пункт та склад медикаментів і пального”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час однієї зі спроб прориву десанту противника на БТР в сторону Києва, з дистанції близько 100 метрів на завчасно обраній позиції, завдав ураження особовому складу противника, який знаходився на броні (точну кількість ліквідованих окупантів назвати складно, але всі хто був на броні, були знищені).

Окремо “Вовк” допомагав евакуюватися цивільному населенню, серед яких були діти.

З огляду на посилення загрози виявлення місця його перебування та репресивно-пошукових дій окупантів, було прийнято рішення щодо виведення “Вовка” на підконтрольну Україні територію.

“Заслуговує на увагу скромність людини. Під час розмови та прохання надати згоду на цю публікацію, розповісти деталі щодо евакуйованих написав наступне – “Точное количество выведенных мною из “красной” зоны людей – 23 человека. 9 из них дети. Не стоит это освещать и озвучивать. Это лишнее. Главное, все живы!! Мне все звонят каждое утро. По-очереди”, – розповіли розвідники про свого бійця.

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