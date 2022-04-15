З початку доби ворог тричі атакував ракетами Київщину, – Павлюк

Російські військові вночі завдали трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області.
Про це у п’ятницю, 15 квітня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.
“Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах, і до цього треба бути готовими”, – цитує Павлюка “Інтерфакс”.
Павлюк також наголосив, що зберігається “небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, до якого ми готуємося, небезпека замінованих територій на деокупованих територіях, можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні”.
“Мої рекомендації – повернення [до Києва] залишити на спокійніші часи”, – підсумував голова ОВА.
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