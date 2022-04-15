Home / Війна / З початку доби ворог тричі атакував ракетами Київщину, – Павлюк

З початку доби ворог тричі атакував ракетами Київщину, – Павлюк

15/04/2022 18:53

Російські військові вночі завдали трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області.

Про це у п’ятницю, 15 квітня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

“Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах, і до цього треба бути готовими”, – цитує Павлюка “Інтерфакс”.

Павлюк також наголосив, що зберігається “небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, до якого ми готуємося, небезпека замінованих територій на деокупованих територіях, можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні”.

“Мої рекомендації – повернення [до Києва] залишити на спокійніші часи”, – підсумував голова ОВА.

Читайте також:
Окупанти вночі частково зруйнували військовий завод під Києвом, – ЗМІ

Унікальних переглядів: 284
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Українську команду на “Іграх Нескорених” в Гаазі зустрічали оплесками. ВІДЕО

Офіційні делегації 20 країн на змаганнях Invictus Games у Гаазі українську команду ветеренів зустрічали оплесками. Відео поширила на сторінці у ФБ керівниця ветеранського відділу Фонду “Повернись живим” Вікторія Дворецька. ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse