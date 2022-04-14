СБУ оголосила підозру мешканці Львова за поширення у Facebook даних про дислокацію ЗСУ

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У Львові правоохоронці оголосили підозру громадянці, яка на своїй сторінці у фейсбуці поширювала інформацію про дислокацію Збройних сил України.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, повідомив пресцентр Служби безпеки України.

“Зловмисниця постила матеріали, які дають можливість ідентифікувати на місцевості розташування військовослужбовців ЗСУ. Наслідки такої публікації могли бути фатальними для наших захисників, адже ці дані заборонені для поширення”, – йдеться в повідомленні.

Слідство встановлює, чи співпрацювала жінка із спецслужбами Російської Федерації.

Зараз їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

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