РФ завдала ракетного удару по Чернігівщині з “Точки-У”

Російські військові завдали ракетного удару по Чернігівщині з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”.
Про це повідомили в пресслужбі оперативного командування “Північ” у четвер, 14 квітня.
“Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння. Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу “Точка-У”, – йдеться в повідомленні.
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