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Зеленський назвав список озброєння, необхідного для перемоги над РФ. ВІДЕО

13/04/2022 18:04

Президент Володимир Зеленський озвучив перелік важкого озброєння, яке необхідне Україні, щоб зупинити Російську Федерацію.

Як передає “Новинарня“, про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому вдень у середу, 13 квітня.

“Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.

Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло”, – сказав Зеленський.

Зараз Україні терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки. Йдеться про:

  • артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
  • артилерійські снаряди (калібр 152 мм), якомога більше;
  • реактивні системи залпового вогню – “Град”, “Ураган” або американський M142 HIMARS;
  • БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
  • танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
  • системи ППО (С-300, “Бук” або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
  • бойову авіацію.

Зеленський закликав весь світ “об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією”.

“Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є “наступною логічною метою” після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України”, – підсумував президент України.

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