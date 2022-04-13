Зеленський назвав список озброєння, необхідного для перемоги над РФ. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський озвучив перелік важкого озброєння, яке необхідне Україні, щоб зупинити Російську Федерацію.

Як передає “Новинарня“, про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому вдень у середу, 13 квітня.

“Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.

Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло”, – сказав Зеленський.

Зараз Україні терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки. Йдеться про:

артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм), якомога більше;

реактивні системи залпового вогню – “Град”, “Ураган” або американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, “Бук” або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойову авіацію.

Зеленський закликав весь світ “об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією”.

“Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є “наступною логічною метою” після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України”, – підсумував президент України.

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