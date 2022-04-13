В Естонії провели вражаючу акцію, щоб привернути увагу до ґвалту окупантами українських жінок. ФОТО

Фото: Delfi.ee

Біля посольства Росії в Таллінні відбулася акція, що мала на меті привернути увагу до численних випадків зґвалтувань українських жінок військовими армії РФ в ході війни проти України.

Як передає “Новинарня“, про це в середу, 13 квітня, повідомило естонське видання “Делфі“.

Акцію провело об’єднання, яке називає себе незалежними художниками.

Два десятки жінок, із чорними пакетами на головах, зі зв’язаними руками, без штанів чи спідниць, вишикувалися в ряд перед будівлею амбасади країни-агресора, зображаючи жертв зґвалтувань. На спідній білизні та ногах у них були символічні сліди крові.

Видання поширило низку вражаючих фото з акції:

Як відомо, українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що під час окупації Бучі на Київщині російські солдати тримали в одному з підвалів близько 25 жінок та дівчат віком від 14 до 24 років і регулярно ґвалтували. Дев’ять із них тепер вагітні.

Омбудсменка розповіла також про дзвінок 25-річної жінки, яка повідомила, що її 16-річну сестру зґвалтували на вулиці прямо на її очах.

Перші повідомлення про згвалтування окупантами почали надходити ще раніше.

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