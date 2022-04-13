Сирський обмінявся досвідом з оборони Києва із захисниками Харкова

Фото: Генштаб ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський поділився досвідом оборони Києва із захисниками Харкова.

Про це в середу, 13 квітня, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Разом із командувачем Сухопутних військ ЗС України підтримати захисників Харкова прибули заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець, командувач Національної Гвардії України генерал-лейтенант Юрій Лебідь та представники інших складових Сил оборони.

Під час зустрічі з командуванням Сил оборони Харкова та представниками військово-цивільної адміністрації обговорили питання взаємодії різних складових Сил оборони, спільної координації дій та обмінялись досвідом в організації оборони міст.

“Хочу відзначити стійкість та хоробрість харківських захисників та подякувати оборонцям міста за незламний бойовий дух. Нещодавно ми відкинули ворога від столиці, завдавши йому великих втрат. Наш досвід в обороні Києва обов’язково знадобиться вам”, – цитує Сирського пресслужба ГШ.

Командувач Сухопутних військ ЗС України нагородив найкращих воїнів відомчими відзнаками, нагородною зброєю та цінними подарунками Міністерства оборони України, Генерального штабу та Сухопутних військ ЗС України.

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