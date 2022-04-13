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Росія скаржиться на проблеми із постачанням літію

13/04/2022 11:04

Аргентина та Чилі призупинили постачання в Росію літієвої руди.

Про це заявив заступник директора департаменту металургії та матеріалів Мінпромторгу Владислав Демидов, передає з посиланням на російські ЗМІ “Економічна правда”.

“В Росії відсутній видобуток літієвої сировини, сировина надходить у вигляді карбонату літію в основному з Чилі, Аргентини, Китаю та Болівії. Саме в реальних умовах відвантаження з Чилі та Аргентини припинені, поточна можливість отримувати сировину є тільки з Болівії”, – сказав він.

Потужності з переробки в Росії є, компанії переробляють карбонат літію задля забезпечення як внутрішніх потреб, і поставок експорту.

“По літію проблема взагалі-то вже гігантська, тому що у випадку, якщо буде відмова у постачанні сировини з Болівії, то, на жаль, літієвої сировини нам брати ніде”, – сказав чиновник.

Демидов також запропонував прискорити оформлення ліцензій на роботу компаній, здатних видобувати літій на території Росії.

Літій, його з’єднання та сплави критично необхідні для технологічного розвитку багатьох галузей – автопрому, авіабудування, металургії, мікроелектроніки, хімії та інших. Літій найбільш важливий для виробництва акумуляторних батарей великої ємності.

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