Росія скаржиться на проблеми із постачанням літію

Аргентина та Чилі призупинили постачання в Росію літієвої руди.
Про це заявив заступник директора департаменту металургії та матеріалів Мінпромторгу Владислав Демидов, передає з посиланням на російські ЗМІ “Економічна правда”.
“В Росії відсутній видобуток літієвої сировини, сировина надходить у вигляді карбонату літію в основному з Чилі, Аргентини, Китаю та Болівії. Саме в реальних умовах відвантаження з Чилі та Аргентини припинені, поточна можливість отримувати сировину є тільки з Болівії”, – сказав він.
Потужності з переробки в Росії є, компанії переробляють карбонат літію задля забезпечення як внутрішніх потреб, і поставок експорту.
Демидов також запропонував прискорити оформлення ліцензій на роботу компаній, здатних видобувати літій на території Росії.
Літій, його з’єднання та сплави критично необхідні для технологічного розвитку багатьох галузей – автопрому, авіабудування, металургії, мікроелектроніки, хімії та інших. Літій найбільш важливий для виробництва акумуляторних батарей великої ємності.
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