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Британія розширила санкції проти Росії: в списку Медведчук і головний акціонер “Лукойла”

13/04/2022 14:53

Британія внесла до санкційного списку ще 206 російських фізичних і юридичних осіб, в тому числі санкції введені щодо затриманого напередодні українського нардепа Віктора Медведчука.

Про це вдень у середу, 13 квітня, інформує “Європейська правда”.

Санкції зосереджені на тих структурах, які підтримували окуповані території Донецької і Луганської областей.

“Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України ми сьогодні накладаємо санкції на тих, хто підтримує незаконні відокремлені регіони та є причетними до звірств проти українського народу”, – заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

“Ми продовжимо націлюватись на всіх тих, хто допомагає і підтримує війну Путіна. З завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо спочивати, наша місія – зупинити військову машину Путіна на ходу” – наголосила урядовиця.

Серед тих, чиї активи підлягають замороженню, є український нардеп Віктор Медведчук, затриманий напередодні, а також російський нафтовий магнат і головний акціонер “Лукойла” Вагіт Алекперов, чиї статки в минулому році оцінювалися в 25 млрд доларів.

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