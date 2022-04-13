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У МВС розповіли, за яких умов можна обміняти Медведчука. Росія зреагувала

13/04/2022 13:25

МВС України вважає, що нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який є кумом Володимиру Путіну, можна обміняти, але спершу було б добре засудити його, або хоча б отримати від нього важливу інформацію.

Про це у середу, 13 квітня, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі українських телеканалів.

“Треба обмінювати, якщо є така можливість… але коли ми говоримо про Медведчука, мені здається, що дуже правильно було б зробити дві речі: щонайменше, щоб він дав певні свідчення, тому що він має величезний обсяг інформації про те, хто, кому, скільки і за що давав із РФ для створення “п’ятої колони”, створення руху колаборантів. Ідеально було б, якщо це можливо, звісно, – це більше мають розуміти прокурори, – провести максимально швидко судовий процес, дати йому (Медведчуку) відповідний термін, отримати свідчення від нього і після цього обміняти. Якщо Медведчук здасть “паролі та явки”, цього буде більше ніж достатньо для того, щоб рухатися далі… і я не впевнений, що Медведчук хотів би, щоб його наразі обмінювали”, – сказав Денисенко.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова на своєму телеграм-каналі зреагувала на таку пропозицію з українського міністерства:

“Ясно? Британська схема: провести швидкий суд, дати термін, а потім вибити свідчення. Працює безвідмовно”.

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