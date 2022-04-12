Міноборони: Інформацію про хімзброю в Маріуполі перевіряють, могли бути фосфорні боєприпаси

Ганна Маляр

Військове керівництво України зараз перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі Донецької області.

Як передає “Новинарня“, про це вранці у вівторок, 12 квітня, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

“Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було – “Н”). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це були, ймовірно, фосфорні боєприпаси. Остаточна офіційна інформація буде пізніше”, – сказала урядовиця.

Водночас Маляр наголосила, що ризик застосування хімічної зброї Росією існує і він доволі високий.

Як писала “Новинарня“, пізно ввечері 11 квітня полк “Азов” із Маріуполя повідомив, що російські окупанти в місті застосували проти українських військових і цивільних невідому отруюючу речовину, скинуту з безпілотника. Отруєння отримали троє бійців.

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