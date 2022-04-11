У Криму поширюється інформація, що ЗСУ планують зайти на півострів, – Генштаб

У тимчасово окупованому Криму поширюється інформація, що ЗСУ планують контрнаступ у Херсонській області, а згодом – і захід на територію півострова.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ увечері у понеділок, 11 квітня.
“Серед особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим поширюється інформація, що Збройні Сили України планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів”, – йдеться в повідомленні.
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