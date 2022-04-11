У Криму поширюється інформація, що ЗСУ планують зайти на півострів, – Генштаб

Ілюстративне фото: пресслужба КОС ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму поширюється інформація, що ЗСУ планують контрнаступ у Херсонській області, а згодом – і захід на територію півострова.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ увечері у понеділок, 11 квітня.

“Серед особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим поширюється інформація, що Збройні Сили України планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Президент пояснив пропозицію про вирішення питання Криму за 10-15 років