Президент пояснив пропозицію про вирішення питання Криму за 10-15 років

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція України за мирним договором, а саме обговорення статусу Криму протягом 10-15 років – це один з форматів дипломатичного вирішення питання. На його думку, Росія навряд чи погодитися на таку пропозицію.

“10-15 років – це деякий формат пропозиції з боку України і стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться. 10-15 – це не про те, щоб не піднімати цю тему. Це домовленість сторін, які протягом 10 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом”, – заявив він.

За словами Зеленського, такий формат пропонує не вирішувати питання Криму зараз.

“Цей шлях – це формат, яким пропонується не вирішувати це зараз, а хоч завтра протягом цього терміну. Є аспекти, які я хочу сказати, а які не можу, хоча варто було б порадитися”, – додав Зеленський.

Президент заявив, що таке вирішення питання Криму є не поганим, підкресливши, що завтра його рішення може змінитися.

“Я вважаю, що це рішення не погане, але це я вважаю сьогодні. Також важливо, що я думаю зараз і що я буду думати завтра і що ми робили вчора – це абсолютно різні речі. Це не означає, що ми не виконуємо свої обов’язки, прямо на сьогодні, якби були такі домовленості – – це перемога України”, – додав він.

Зеленський додав, що пропозиція про вирішення питання Криму – сильна позиція.

“Тому що вирішувати всі суперечки пакетно або завершувати війну складно, і я думаю, що малоймовірно… Тому я вважаю, що це сильна позиція, якщо дипломатичний шлях… це можна вирішити за 10-15 років. Це не компроміс, його і близько немає, це запитна позиція, але головна пропозиція “йдіть з нашої території”, – заявив президент.

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