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СБУ затримала російського агента, котрий працював у адміністрації колишнього президента України

11/04/2022 21:32

Контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та в інших державних структурах, відтак, мав змогу передавати ворогу дійсно важливу інформацію.

Про це у понеділок, 11 квітня, повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що чоловік з 2014 року працював на Головне управління Генштабу Збройних сил РФ. Був завербований ворожими спецслужбами після того, як втік до Білгорода з Донеччини.

Російські куратори обрали йому псевдонім “Регін” та поставили завдання – здобути секретну інформацію державного рівня.

“Для цього – навіть допомагали робити кар’єру в українських органах влади. Зокрема, цей агент працював у суді, згодом – в одному з Департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того – навіть служив у війську. Ворожі спецслужби також оплачували йому навчання і поїздки закордон. Окрім таємної інформації зрадник збирав компрометуючі дані про посадовців різного рівня та їх родичів – це мало стати важелями для їх подальшого вербування російськими спецслужбами”, – йдеться в повідомленні. 

Відомо, що з початком широкомасштабного вторгнення в Україну російська розвідка поставила перед агентом нові завдання – збирати інформацію про силові структури, відомості про новітні зразки зброї та військової техніки тощо.

“В ході розробленої спецоперації співробітникиХарківського управління СБУ перехопили канал зв’язку агента, встановили місце його перебування та схопили зрадника на Донеччині.Під час допиту агент детально розповів про те, які вказівки він отримував від ворога та надав інформацію про осіб, що цікавили росіян, а також персональні дані відомих йому членів агентурної мережі РФ в Україні”, – наголошують в СБ. 

Наразі із затриманим проводяться відповідні заходи для встановлення всього ланцюжка державних зрадників та колаборантів, які працюють на ворога.

Агенту загрожує довічне позбавлення волі.

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Україна

СБУ затримала російського агента, котрий працював у адміністрації колишнього президента України

Контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та в інших державних структурах, відтак, мав змогу передавати ворогу дійсно важливу інформацію. Про це у понеділок,...

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