Колаборанти і зрадники: у Харкові СБУ затримала координатора ДРГ з “блокнотом разведчика”, у Дніпрі – прихильника руZZкого міра

Служба безпеки України викрила координатора російських диверсійних груп на Харківщині та колаборанта, який хотів отримати посаду в окупаційній владі на Дніпропетровщині.

Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, в Харкові спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який координував у регіоні диверсійні групи і терористичні угруповання “Л/ДНР”.

Під час затримання в нього вилучили так звані “блокнот разведчика” та “блокнот старшего радиотелефониста”, які використовує армія окупантів. Крім того, в затриманого виявлено п’ять бойових гранат, тротилові шашки із запалами та SIM-карти російських і білоруських операторів. Наразі він дає покази слідчим СБУ.

У Дніпрі СБУ затримала колаборанта, який розраховував на керівну посаду в потенційній адміністрації окупантів. Активний у соцмережах прихильник “руZZкого міра” до недавнього часу працював на об’єкті критичної інфраструктури Дніпра, звідки був звільнений.

Зрадник збирав для окупантів інформацію щодо працівників цього об’єкта, їхніх політичних поглядів та рівня лояльності до Росії.

В Одеській області СБУ у взаємодії зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне організоване угруповання, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон.

Зловмисники переміщували “нелегалів” у Саратський район Одещини, звідки вивозили в Молдову під виглядом депортації. А вже там передавали волонтерам, як біженців.

Вартість “послуг” сягала 10 тисяч доларів США за одного призовника.

У Полтавській області СБУ виявила колаборантку. Уродженка Росії з самого початку війни підтримувала воєнні злочини окупантів, поширювала у мережі інформацію про “асвабадітелєй” і агітувала за захоплення українських міст, зазначають в СБУ.

Крім того, кіберфахівці служби заблокували діяльність ботоферми в регіоні. Місцевий мешканець продавав доступ до віртуальних номерів українських мобільних операторів, щоб реєструвати ботів у соцмережах.

Його клієнти – громадяни Росії, які через “ботів” поширювали панічні настрої серед українців, фейки та звинувачували ЗСУ у воєнних злочинах, які здійснювала російська армія.

В Івано-Франківській області Служба безпеки викрила агітаторку, яка поширювала антиукраїнський і деструктивний контент у соцмережах.

Вона адмініструвала канали в Youtube, профілі у Facebook та сторінки “ВКонтакте”. Відстоювала ідею “одного народу росії-Руси”, відновлення пам’ятників радянським катам, повернення до сталінської конституції 1936 року, зазначив речник СБУ.

Також у день початку повномасштабного нападу РФ на Україну фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.

“Кожен із колаборантів нестиме відповідальність за злочини, скоєні проти державної безпеки!”, – наголошують в СБУ.

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