У Києві освятили ікону для 112-ї бригади тероборони з історичним сюжетом про порятунок міста від московитів

Народний артист України і боєць 112-ї бригади ТрО Тарас Компаніченко на освяченні ікони. Фото: Духовний фронт України

У Миколаївському храмі ПЦУ на Татарці урочисто освятили ікону “Чудо Архістратига Божого Михаїла про порятунок Богоспасаємого града Києва від нападу московитів 1658 року Божого” для духовних потреб бійців 112-ї бригади тероборони ЗСУ, які стоять на захисті столиці від нової російської навали.

Як повідомляє “Духовний фронт України“, Настоятель Миколаївського храму протоієрей Тарас Мельник від імені парафіян символічно подарував ікону командирові 112-ї бригади ТрО Олександру Павлію і бригадному капелану, священнику ПЦУ протоієрею Максиму Стрихарю.

Після освячення ікони боєць бригади ТрО, кобзар Тарас Компаніченко заспівав пісню, присвячену чудесному порятунку Києва від московських окупантів у XVII столітті, а також пісні, присвячені оборонцям Києва ХХІ століття.

Командир 112 обртро полковник Олександр Павлій наголосив, що попри те, що наші захисники вигнали російських окупантів з околиць Києва й області, війна не закінчена, тому не час розслаблятися.

“Підрозділи 112-ї бригади ТрО залишаються на своїх бойових позиціях, на околицях Києва, а ті, що не несуть бойове чергування, перебувають у постійному тренуванні. Бригада продовжує захищати Київ і готова до будь-якого розвитку подій. Якщо російські окупанти спробують знову піти в наступ на Київ, то бійці 112-ї бригади готові зупинити ворогів і знищити їх”, – сказав Павлій.

У церемонії освячення 7 квітня взяли участь також бійці 112-ї бригади ТрО ЗСУ.

Передісторія

Літопис з описом чуда, пов’язаний з іконою, зберігся в колекції священника Степана Теслевцьового. Цей літопис віднайшов свого часу Іван Франко, скопіював і опублікував його.

У книзі Франка цей літописний спогад прочитав доброволець 112-ї бригади тероборони ЗСУ, народний артист України Тарас Компаніченко. У кобзаря разом з істориком, пресофіцером бригади Андрієм Ковальовим виникла ідея втілити цю ікону в життя.

Згідно з літописними згадками, у 1658 році відбувся напад московських окупантів на Київ, але московитам з’явився архистратиг Михаїл, який чудесним чином переміг ворожі московські полки та захистив Київ.

“Року 1658 збиралися московити захопити Київ і підкорити Печерський монастир Успіння Пресвятої Богородиці. Перший раз, як прийшли походом московити на Київ, Бог покарав їх і вони осліпли. Як прийшли вдруге, то теж були осліплені. Коли ж Бог зцілив їхню сліпоту, вони втретє прийшли походом на Київ. Тоді з’явився Святий Архистратиг Божий Михаїл на коні у брончастій сорочці і порубав їхнім коням ноги, і нападників московських подолав. Таким чудесним чином був відбитий напад Москви на Київ”, – йдеться у літописі.

Ікону з таким сюжетом вирішив написати відомий київський іконописець Юрій Нікітін.

Московська церква протягом століть свідомо боролася з церковними літописами та подібними сюжетами, які могли б свідчити про поразку московських окупантів.

“Українська історія повторюється, і не раз московські окупанти намагались штурмувати Київ. Але багато разів, як ми бачимо з історії, з Божої волі і за підтримки Божої, українські захисники, українські війська, відбивали напад окупантів. Бо з нами Бог і ми переможемо”, – зазначив Андрій Ковальов.

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