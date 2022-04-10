“Двохсотих” +200: Генштаб видав нову статистику знищених росіян

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані оновленої статистики втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 10:30 ранку 10 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 19 300 (+200),

танків – 722 (+17),

бойових броньованих машин – 1 911 (+16),

артилерійських систем – 342 (+7),

РСЗВ – 108,

засобів ППО – 55,

літаків – 152 (+1),

гелікоптерів – 137 (+1),

автомобільної техніки – 1 384 (+21),

кораблів /катерів – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 9 квітня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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