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Загроза транзиту газу: через дії окупантів Україна може втратити контроль над важливим об’єктом ГТС

08/04/2022 12:53

Втручання російських військових в операційну роботу компресорної станції “Новопсков” на тимчасово окупованій території Луганщини може призвести до зупинки транзиту газу через ГВС “Сохранівка”.

Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС уранці в п’ятницю, 8 квітня.

Зараз спостерігають грубі втручання представників РФ та підконтрольних їм незаконних збройних формувань в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) “Новопсков” у Луганській області.

“ОГТСУ зафіксовано низку дій з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів, що фактично може спричинити втрату операційного контролю над обладнанням КС. Це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу, та в результаті – до неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема в межах транзитного контракту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в разі неприпинення втручання в роботу станції Оператор ГСМ буде змушений зупинити роботу цього об’єкту. Своєю чергою зупинення КС “Новопсков” означатиме зупинку транзиту через ГВС “Сохранівка”.

Через КС “Новопсков” проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) “Сохранівка”.

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