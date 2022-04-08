Загроза транзиту газу: через дії окупантів Україна може втратити контроль над важливим об’єктом ГТС

Втручання російських військових в операційну роботу компресорної станції “Новопсков” на тимчасово окупованій території Луганщини може призвести до зупинки транзиту газу через ГВС “Сохранівка”.
Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС уранці в п’ятницю, 8 квітня.
Зараз спостерігають грубі втручання представників РФ та підконтрольних їм незаконних збройних формувань в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) “Новопсков” у Луганській області.
“ОГТСУ зафіксовано низку дій з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів, що фактично може спричинити втрату операційного контролю над обладнанням КС. Це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу, та в результаті – до неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема в межах транзитного контракту”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в разі неприпинення втручання в роботу станції Оператор ГСМ буде змушений зупинити роботу цього об’єкту. Своєю чергою зупинення КС “Новопсков” означатиме зупинку транзиту через ГВС “Сохранівка”.
Через КС “Новопсков” проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) “Сохранівка”.
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