Український бізнесмен навів вогонь ЗСУ на свій будинок, бо в дворі окупанти розмістили “гради”

Фото з ФБ Ставніцера

Український бізнесмен Андрій Ставніцер повідомив ЗСУ координати свого будинку в Київській області, щоб вони завдали удару по артилерії, яку окупанти розмістили у дворі.

Про це сам Ставніцер розповів у Facebook у п’ятницю, 8 квітня.

“Дано: ти дивишся у вебкамеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, “Торнадо-Г” і “гради”. Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмаляти по Києву. Тому вони і приїхали. Питання: скільки часу пройде до моменту, коли ти повідомляєш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню?” – написав бізнесмен.

Ставніцер заявив, що головне врятувати якомога більше життів, а свій будинок він відбудує.

“Друзі, годі мене нахвалювати, будь ласка – я не кинувся на них з голими руками. І історій схожих знаю як мінімум кілька – і про будинки, і про підприємства. Реальні герої цієї та схожих історій – лише ЗСУ”, – додав бізнесмен.

Довідка

Ставніцер Андрій Олексійович (нар. 1982 року в Кабардино-Балкарії, РФ) — український підприємець, співвласник і директор порту ТІС, співвласник терміналу Neptune.

Засновник і партнер інвестиційної компанії SD Capital.

Співвласник буксирного оператора P&O Maritime.

Директор Міжнародної асоціації портів та гаваней від України.

Із 2014 року – почесний консул Австрійської Республіки в Одесі.

2017 року став членом наглядової ради The Aspen Institute Kyiv.

Член наглядової ради Єврейської конфедерації України.

Волонтер Центру соціальних інновацій Impact Hub Odessa.

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