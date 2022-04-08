Home / Війна / Український бізнесмен навів вогонь ЗСУ на свій будинок, бо в дворі окупанти розмістили “гради”

Український бізнесмен навів вогонь ЗСУ на свій будинок, бо в дворі окупанти розмістили “гради”

08/04/2022 18:00

Український бізнесмен Андрій Ставніцер повідомив ЗСУ координати свого будинку в Київській області, щоб вони завдали удару по артилерії, яку окупанти розмістили у дворі.

Про це сам Ставніцер розповів у Facebook у п’ятницю, 8 квітня. 

“Дано: ти дивишся у вебкамеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, “Торнадо-Г” і “гради”. Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмаляти по Києву. Тому вони і приїхали. Питання: скільки часу пройде до моменту, коли ти повідомляєш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню?” – написав бізнесмен.

Ставніцер заявив, що головне врятувати якомога більше життів, а свій будинок він відбудує.

“Друзі, годі мене нахвалювати, будь ласка – я не кинувся на них з голими руками. І історій схожих знаю як мінімум кілька – і про будинки, і про підприємства. Реальні герої цієї та схожих історій – лише ЗСУ”, – додав бізнесмен.

Довідка

Ставніцер Андрій Олексійович (нар. 1982 року в Кабардино-Балкарії, РФ) — український підприємець, співвласник і директор порту ТІС, співвласник терміналу Neptune.

Засновник і партнер інвестиційної компанії SD Capital.

Співвласник буксирного оператора P&O Maritime.

Директор Міжнародної асоціації портів та гаваней від України.

Із 2014 року – почесний консул Австрійської Республіки в Одесі.

2017 року став членом наглядової ради The Aspen Institute Kyiv.

Член наглядової ради Єврейської конфедерації України.

Волонтер Центру соціальних інновацій Impact Hub Odessa.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 44 – 08.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 187
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

46 країн-членів ЮНЕСКО бойкотуватимуть засідання Комітету всесвітньої спадщини, поки його очолює РФ

46 країн світу, учасниць ЮНЕСКО, відмовились брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини поки його очолює Російська Федерація. Проведення засідання було заплановане у російській Казані. Сторони Конвенції про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse