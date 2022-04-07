На Сумщині сили ППО збили ворожу ракету, що летіла на Полтаву

У Сумській області Збройні сили України збили російську ракету, що летіла в напрямку Полтави.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький вранці в четвер, 7 квітня.
“Вчора у районі Липової Долини люди чули вибухи – це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави, і рештки ракети впали на цю територію.” – повідомив він.
За словами Живицького, на території району фахівці знайшли та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-коли.
Глава ОВА нагадав, щоби громадяни не чіпали незнайомі предмети і не підходили до ворожої покинутої техніки чи місць стоянок, адже це може бути смертельно небезпечно.
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