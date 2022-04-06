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“Путін забрав у мене найрідніше”: в Маріуполі померла мама телеведучого Андрія Бєднякова

06/04/2022 14:51

У Маріуполі Донецької області померла матір українського телеведучого Андрія Бєднякова.

Про це він повідомив вдень у середу, 6 квітня, в інстаграмі.

Жінка померла після довгого перебування в заблокованому Маріуполі.

За словами сина, вона не витримала постійних вибухів і пострілів.

 

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Допис, поширений Андрей Бедняков (@biedniakov)

Сам телеведучий родом із Маріуполя, там жила його родина.

“Мами не стало. Важко писати, але я це зроблю. За час війни я розмовляв із сестрою двічі … Коли вони нарешті змогли, виїхати – мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама у комі… “Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з’явилася можливість , ми поїхали … я не хотіла ховати маму біля під’їзду (…) Як це робили інші “. З початку війни мама слабшала з кожним вибухом. Мама хворіла. Але вона б ще ЖИЛА! “русскир мир” – гірший за найстрашнішу хворобу. Гірше за рак та Альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше”, – написав Бєдняков.

“Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою… Але я впевнений, що раніше чи пізніше, я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову буде український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще в тисяч українців…”, – сказав Андрій Бєдняков і закликав терміново звільнити Маріуполь та людей, що перебувають там.

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