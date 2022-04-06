На Дніпропетровщині ворожі ракети знищили нафтобазу, загорівся завод

У Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод, пожежу гасили до ранку.
Про це вранці в середу, 6 квітня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з пальним знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне”, – йдеться в повідомленні.
О 8:15 Резніченко уточнив, що “пожежу на заводі щойно загасили”. Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин.
Зазначається, що ніхто не постраждав.
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