На Дніпропетровщині ворожі ракети знищили нафтобазу, загорівся завод

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У Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод, пожежу гасили до ранку.

Про це вранці в середу, 6 квітня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з пальним знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне”, – йдеться в повідомленні.

О 8:15 Резніченко уточнив, що “пожежу на заводі щойно загасили”. Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин.

Зазначається, що ніхто не постраждав.

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