ЗСУ вперше застосували проти росіян їхню ж вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепек”

Збройні сили України вперше застосували трофейну важку вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепек” проти окупантів. Установка працювала на Ізюмському напрямку.
Про це у вівторок, 5 квітня, написав на сторінці у ФБ речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
“Ізюмський напрямок. Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю-ТОС – 1А “Сонцепік” проти нього самого”, – зазначив Братчук.
Він уточнив, що для роботи установки є необхідний боєкомплект і заряджаюча машина.
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