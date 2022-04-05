У боях за Малу Рогань окупанти застосували фосфорні й термобаричні боєприпаси

У Харківській області під час боїв за Малу Рогань окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси.
Про це повідомила пресслужба Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України ввечері в понеділок, 4 квітня.
“Російські окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси під час боїв за Малу Рогань, що під Харковом. Про це свідчать не лише українські військовослужбовці, випалена земля та зруйновані будівлі, але й захоплена техніка противника. Ці докази надзвичайно важливі для майбутнього міжнародного трибуналу над країною-агресором Російською Федерацією”, – йдеться в повідомленні.
Гвардійці знайшли термобаричні та фосфорні снаряди під реактивну установку ТОС-1А “Солнцепек”.
Через невибірковий характер дії цих видів озброєння їх заборонено застосовувати поблизу населених пунктів.
За свідченням військових медиків, їм довелося евакуювати бійців, які отримали поранення через використання російськими окупантами таких боєприпасів: вони мали опіки, частина постраждала від наслідків потрапляння парів білого фосфору в дихальні шляхи.
Забороненими боєприпасами росіяни вдарили також по молокозаводу, що розташований неподалік від Малої Рогані.
“Проте настільки жорстоке та негуманне озброєння жодним чином не врятувало російську молодь, яку нагнали у цю лісосмугу на околиці Харкова. Зустріч з бійцями однієї з бригад Збройних сил України та добровольців харківського «Фрайкору» для багатьох з них стала останньою. Ворог встиг лише нарити неглибоких окопів та кілька бліндажів, натягнути накраденого у цивільних майна, продуктів, спиртного. Про інші захисні споруди та ходи сполучення між позиціями росіяни не подбали. Зате на місці їхньої безславної смерті було знайдено купу пропагандистської літератури, стінгазети “Гвардеец”, “Чебуратор” і “Объектив”, – зазначають в НГУ.
Українські захисники звільнили від російських окупантів село Мала Рогань під Харковом 28 березня.
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