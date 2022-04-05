Компанія Meta пояснила, чому Facebook й Instagram блокують фото і хештеги про звірства в Бучі

У компанії Meta пояснили, чому їхні платформи видаляють фотографії масових вбивств у Бучі, Ірпені та інших містах України, які скоюють російські окупанти.

Прессекретар Meta Енді Стоун заявив, що блокування хештегів відбуваються через автоматизовані системи, які сканують насильницькі зображення у фейсбуці та інстаграмі, передає Reuters у вівторок, 5 квітня.

“Це сталося автоматично через графічний вміст, який люди публікували під цими хештегами. Коли вчора нам повідомили про проблему, ми швидко розблокували хештеги”, – сказав він.

Раніше платформи Facebook та Instagram почали блокувати фотографії масових вбивств на Київщині, що спричинило обурення суспільства.

З соцмереж масово видаляли контент, розміщений під хештегами #Bucha, #BuchaMassacre, #GenocideOfUkrainians тощо.

Як відомо, Facebook і Instagram дозволяють публікувати контент про насильство, коли він поширюється з метою підвищення обізнаності про можливі порушення прав людини.

Водночас ці платформи видаляють такий контент, якщо він є надзвичайно відвертим або звеличує страждання, пише “Українська правда”.

Компанія також додає попереджувальні мітки до деяких дописів і приховує відверті зображення.

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