Житомирська область звільнена від російських військ

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На Житомирщині ворога було відкинуто і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на теренах області немає.

Про це у понеділок, 4 квітня, повідомив керівник Житомирської обласної військової адменістрації Віталій Бунечко.

“Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси.. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси…”, – написав він у телеграмі.

Бунечко наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислоковує сили і засоби. Очільник ОВА наголосив на небезпеці, яку несуть заміновані теориторії та загрозі можливих ракетних обстрілів.

Як писала “Новинарня“, 19 березня стало відомо, що війська РФ повністю зруйнували село Привар на Житомирщині.

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