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Війська РФ повністю зруйнували село Привар на Житомирщині

19/03/2022 19:34

Російські війська повністю зруйнували село Привар Овруцької громади на Житомирщині, розстрілявши його з гелікоптера.

Про це повідомила ввечері 19 березня Овруцька міська рада.

“Сьогодні о 10:00 з гелікоптера було розстріляно с. Привар Овруцької громади. Село повністю зруйноване.

Загиблих немає, адже мешканці села переховувались у підвалах”, – зазначається в повідомленні.

Крім того, о 10:05 внаслідок ракетного удару на території Раківщинського старостинського округу пошкоджено 10 приватних будинків (вибито вікна, позривало шифер). Загиблих і травмованих немає.

Також повідомляється, що 18 березня о 10:00 та 19 березня о 10:05 було здійснено два ракетні удари на території Великофоснянського старостинського округу. Пошкоджень і травмованих немає.

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