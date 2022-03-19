Війська РФ повністю зруйнували село Привар на Житомирщині

Російські війська повністю зруйнували село Привар Овруцької громади на Житомирщині, розстрілявши його з гелікоптера.
Про це повідомила ввечері 19 березня Овруцька міська рада.
“Сьогодні о 10:00 з гелікоптера було розстріляно с. Привар Овруцької громади. Село повністю зруйноване.
Загиблих немає, адже мешканці села переховувались у підвалах”, – зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що 18 березня о 10:00 та 19 березня о 10:05 було здійснено два ракетні удари на території Великофоснянського старостинського округу. Пошкоджень і травмованих немає.
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