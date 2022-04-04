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За добу ПС уразили шість цілей росіян, серед яких повітряний пункт управління

04/04/2022 00:56

За добу 3 квітня зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).

Про це йдеться у зведенні пресцентру Командування ПС за підсумками доби.

Говорячи про уражений повітряний пункт управління Іл-22, речник КПС Юрій Ігнат зазначив: із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну, і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

“Винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, які наносять ракетно-бомбові удари по окупаційних військах”, – сказано у зведенні.

“Поки весь світ співчуває Україні через масові вбивства під Києвом і ще думає, передавати чи ні Україні зброю для захисту неба і найдорожчого, що у нас є – життя, Повітряні сили ЗС України роблять свою справу і нищать ворога у повітрі!” – зазначив Ігнат.

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