У війську – п’ять нових Героїв України. Один офіцер удостоєний цього звання посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України п’ятьом захисникам, одному військовослужбовцю, на жаль, звання удостоєно посмертно.
Документ оприлюднений на сайті глави держави у понеділок, 4 квітня.
Зазначається, що нагороди присвоєно “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”.
Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно:
БОНДАРУКУ Віталію Анатолійовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно:
ВЕРЕСУ Кирилу Кириловичу – майору (раніше – контррозвідник СБУ, надалі – командир групи “К-2” 54 омбр – “Н”)
ЗУГРАВОМУ Олександру Вячеславовичу – полковнику
КУЛАГІНУ Родіону Анатолійовичу – полковнику
СТАРЧЕНКУ Сергію Олександровичу – підполковнику
ЦАРЕНКУ Андрію Юрійовичу – майору.
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