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У Тернопільській ОВА озвучили подробиці першого обстрілу міста з початку війни

04/04/2022 12:42

Вперше з початку вторгнення російські окупанти атакували Тернопіль. Рашисти намагалися зруйнувати один із об’єктів критичної інфраструктури у місті.

Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш на брифінгу вранці у понеділок, 4 квітня, передає “Слово і діло”.

“Вчора ворог здійснив бомбардування міста Тернополя. Був перший «приліт». Дякуємо нашим військовим, які попередили цей факт, знешкодили. Проте уламками було зачеплено об’єкт критичної інфраструктури. Тому він зараз у непридатному стані для використання. Інше – це закрита інформація”, – розповів Труш.

За його словами, зараз на місці обстрілу працюють рятувальники та військові. Вони разом із поліцією проводять документування цього факту та видалення уламків.

“Людських жертв немає. На цьому об’єкті ми спрацювали напередодні. Тобто розуміли, що може бути така ситуація, тому всі превентивні заходи було вжито до того. Тому маємо такий результат”, – додав Труш.

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