РФ почала мобілізацію резервістів, хоче набрати 60 тис. вояк, – Генштаб

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Росія почала приховану мобілізацію резервістів, розраховують залучити 60 тисяч військових.

Про це вранці в понеділок, 4 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Військово-політичним керівництвом Російської Федерації розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід”, – йдеться в повідомленні.

Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад.

Основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

Зазначається, що основною мотивацією для резервістів залишаються гроші. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих “трофеїв”, тобто грабежу і мародерства.

Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.

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