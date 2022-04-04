Приклад Ріббентропа: російських дипломатів також має чекати справедливе правосуддя

Данило Лубківський
громадський діяч, дипломат, Надзвичайний і Повноважний посланник України 1-го класу, у 2014 році – заступник міністра закордонних справ
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Першим у спортзалі Нюрнберзької тюрми було страчено міністра закордонних справ Ріббентропа. Йому зав’язали руки. Підвели до ешафоту. Дали можливість сказати останнє слово. Він говорив про мир у всьому світі. Потім кат відкрив люк. Злочинець повільно конав на мотузці п’ятнадцять хвилин…
У Нью-Йорку російські дипломати панічно намагаються першими провести засідання Ради Безпеки ООН, щоб умити руки від воєнних злочинів у Бучі та Ірпені.
Вони будуть брехати і відвертатися від відповідальності.
Їм треба нагадати про Ріббентропа.
Усіх російських дипломатів, які по всій планеті свідомо спотворюють правду про воєнні злочини Росії в Україні і виправдовують війну на знищення Українського народу, агресію проти нашої держави та окупацію її земель, необхідно буде назвати поіменно.
Їх треба назвати поіменно разом зі списками військових убивць і пропагандистів.
Лавров. Карасін. Рябков. Грушко. Небензя. Гатілов. Захарова. Десятки, сотні інших.
Кожного, хто втілював і захищав злочини проти України, має чекати справедливе і законне правосуддя.
Ми не вибачимо і не забудемо.
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