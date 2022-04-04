Приклад Ріббентропа: російських дипломатів також має чекати справедливе правосуддя

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: Reuters

Данило Лубківський

громадський діяч, дипломат, Надзвичайний і Повноважний посланник України 1-го класу, у 2014 році – заступник міністра закордонних справ

(FB)

Першим у спортзалі Нюрнберзької тюрми було страчено міністра закордонних справ Ріббентропа. Йому зав’язали руки. Підвели до ешафоту. Дали можливість сказати останнє слово. Він говорив про мир у всьому світі. Потім кат відкрив люк. Злочинець повільно конав на мотузці п’ятнадцять хвилин…

У Нью-Йорку російські дипломати панічно намагаються першими провести засідання Ради Безпеки ООН, щоб умити руки від воєнних злочинів у Бучі та Ірпені.

Вони будуть брехати і відвертатися від відповідальності.

Їм треба нагадати про Ріббентропа.

Усіх російських дипломатів, які по всій планеті свідомо спотворюють правду про воєнні злочини Росії в Україні і виправдовують війну на знищення Українського народу, агресію проти нашої держави та окупацію її земель, необхідно буде назвати поіменно.

Їх треба назвати поіменно разом зі списками військових убивць і пропагандистів.

Лавров. Карасін. Рябков. Грушко. Небензя. Гатілов. Захарова. Десятки, сотні інших.

Кожного, хто втілював і захищав злочини проти України, має чекати справедливе і законне правосуддя.

Ми не вибачимо і не забудемо.

Читайте також:

Євген Дикий: Світ після Бучі