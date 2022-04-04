Проросійський президент Сербії Вучич переобраний на другий термін

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Чинний президент Сербії Александар Вучич набрав 59% голосів на президентських виборах. Це означає його перемогу відразу у першому турі.

Про це вранці в понеділок 4 квітня, повідомила “Європейська правда” з посиланням на державну виборчу комісію цієї країни.

Підраховано вже 91,8% бюлетенів.

Комісія також заявила, що владна “Сербська прогресивна партія” Вучича виграла парламентські вибори, набравши 43,2% голосів.

Кандидат у президенти від опозиції Здравко Понош, генерал армії у відставці, набрав 18%, а його альянс “Єдність заради перемоги” – 13,3%.

Соціалістична партія Сербії, давній партнер із коаліції Вучича, посіла третє місце з 11,6%.

На виборах, які відбулися 3 квітня, проголосувало 58,6% від загальної кількості зареєстрованих виборців.

Вторгнення Росії в Україну дуже вплинуло на кампанію в Сербії, яка все ще відновлюється після балканських воєн та ізоляції 1990-х років.

Сербія майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує зв’язки з російськими військовими. Кремль також підтримує опозицію Белграда щодо незалежності Косова.

Хоча Сербія підтримала дві резолюції ООН, які засуджують вторгнення Росії до України, вона відмовилася запроваджувати санкції проти Москви.

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